В Техасе разбился полицейский вертолет

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Полицейский вертолет разбился в ночь на субботу в северной части Хьюстона (американский штат Техас), один страж порядка погиб, второй пострадал. Об этом сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, шеф полиции города Арт Асеведо.

Сотрудники правоохранительных органов вылетели для проверки информации об обнаружении нескольких тел. Вертолет рухнул на землю недалеко от многоквартирного комплекса. "Мы пока не знаем, почему он упал", - отметил Асеведо. По его словам, один из стражей порядка "умер от полученных травм". Второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

О пострадавших среди тех, кто находился на земле, информации не поступало.