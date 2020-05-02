В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту смерти двух малолетних детей проводится доследственная проверка. По данным следствия, рядом с жилым домом в Таганском районе Москвы обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что в квартире дети находились не одни", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Опрашиваются очевидцы и соседи семьи.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что из окна дома на улице Талалихина выпали двое детей.

По предварительным данным, в квартире в это время были родственники, которые не уследили за детьми. Собеседник агентства уточнил, что ЧП произошло около дома номер 8, у которого 18 этаже.

В новость внесены изменения (20:09 мск) - добавлены подробности по тексту.