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В Ленобласти возник пожар на пилораме

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на пилораме в деревне Малое Заборье Ленобласти, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Загорелась пилорама по адресу: Ленинградская область, деревня Малое Заборье. По прибытии первого пожарного подразделения в 18:27 мск установлено, что горят пиломатериалы в штабелях на открытой площадке. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.

Изначальная площадь пожара составила 300 кв. м, позднее огонь разросся вдвое. Его тушат 17 человек и четыре единицы техники.

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