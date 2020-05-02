Parisien: под Парижем сгорели склады с тканями и медицинскими масками

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Более 150 пожарных были задействованы при тушении пожара, разгоревшегося на складах в парижском пригороде Бобиньи в ночь на субботу. Как сообщает газета Le Parisien, в одном из них находились медицинские маски.

Сумма ущерба, как и количество сгоревших масок, не сообщаются. Известно лишь, что пожар начался примерно в 05:00 по местному времени (06:00 мск) на складе с тканями и позже перекинулся на соседние постройки. В этой зоне хранилась преимущественно продукция оптовых вещевых магазинов, импортированная из Азии.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар удалось локализовать спустя пару часов. Причины пока не установлены, полиция не исключает поджог.