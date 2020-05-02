Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС, 2 мая. Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. Об этом сообщила ТАСС в субботу и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Воронежской области Елена Андрикевич.

"По факту получения телесных повреждений мужчины в Новоусманской райбольнице проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", - сказала Андрикевич.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, речь идет о враче Александре Шулепове. В приемном отделении Воронежской областной клинической больницы №1 ТАСС сообщили, что "Шулепов доставлен в отделение реанимации № 1 и находится там".

Пресс-секретарь управления здравоохранения по Воронежской области Оксана Козлова в беседе с ТАСС сообщила, что после произошедшего "идет расследование".

В конце апреля Шулепов в видеообращении сообщил, что заразился коронавирусом. Медик также отметил нехватку в больнице средств индивидуальной защиты.

По состоянию на 2 мая, в Воронежской области зафиксировали 565 случаев заражения коронавирусом, 117 человек выздоровели, 9 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.