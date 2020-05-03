В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая. /ТАСС/. Шесть человек погибли в субботу в результате крушения небольшого самолета, принадлежащего ВВС Боливии. Об этом сообщила газета Pagina Siete.

Самолет, разбившийся в департаменте Бени, направлялся в город Санта-Крус. На борту находились шесть человек - два пилота и четыре пассажира из Испании, которых должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину.

Как сообщило в Facebook Министерство обороны Боливии, его глава Луис Фернандо Лопес выразил соболезнования семьям пилотов, которые "погибли при исполнении своих обязанностей".