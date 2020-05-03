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На Тайване произошло землетрясение

Эпицентр находился у восточного побережья острова

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье на Тайване и ощущалось во многих районах острова. Об этом сообщило тайваньское центральное метеорологическое управление, зарегистрировавшее подземные толчки в 11:24 по китайскому времени (06:24 мск).

Их эпицентр находился у восточного побережья острова, в 70,7 км северо-восточнее города Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,4 км под морским дном.

Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь, Цзяи, Тайдун, Чжанхуа, Наньтоу, Юнлинь и в целом ряде городов. Данных о пострадавших и разрушениях, а также угрозе цунами к этому часу не поступало.

Остров Тайвань с населением 23 млн человек расположен в сейсмически активной зоне Восточной Азии.

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Китай
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