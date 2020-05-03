В Хабаровском крае площадь пожаров за сутки сократилась вдвое

ТАСС, 3 мая. Площадь природных пожаров в Хабаровском крае за сутки сократилась вдвое - с 2,5 тыс. до 993 га, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

"В Хабаровском крае за сутки ликвидировали семь природных пожаров. Площадь очагов сократилась вдвое - с 2,5 тысяч га до 993 га. Полностью пожары потушили в Амурском, Нанайском и Ванинском районах. Остались возгорания в Вяземском, Солнечном и Хабаровском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все действующие пожары на территории региона возникли вблизи населенных пунктов на удалении от 2 до 9 км. "Это значит, что тайгу подожгли люди, скорее всего, сборщики дикоросов. Сейчас в крае проходят профилактические рейды, во время которых надзорщики выявляют нарушителей пожарной безопасности. Однако патрули ходят по местам возможного отдыха в лесах, где разводят костры и жарят шашлыки, а в глухой тайге контролировать ситуацию сложнее. Поэтому мы призываем жителей прекратить выжигать траву в лесах и не ставить под угрозу безопасность своих же населенных пунктов", - отметили в ведомстве.

На данный момент угрозе лесных пожаров в регионе подвержено 184 поселения. В 15 районах (край включает в себя два городских округа и 17 муниципальных районов) введен особый противопожарный режим. С начала пожароопасного периода в Хабаровском крае насчитывается 212 пожаров на общей площади 123 594 га. В прошлом году за аналогичный период в регионе было зафиксировано 277 возгораний.