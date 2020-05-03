В Москве безработный с ножом отобрал у женщины сумку и телефон

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Полиция задержала безработного, который на улице на юге Москвы, угрожая женщине ножом, отобрал у нее сумку и мобильный телефон. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, накануне в полицию поступила информация о том, что поздно вечером 1 мая совершено разбойное нападение возле дома 20 на Пролетарском проспекте.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу неизвестный, угрожая женщине ножом, открыто похитил у нее сумку, в которой находились 70 рублей, сотовый телефон, а затем скрылся. Материальный ущерб составил 3 тыс. 70 рублей," - сказали в пресс-службе.

Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 27-летний безработный.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).