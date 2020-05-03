{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве безработный с ножом отобрал у женщины сумку и телефон

Ущерб составил около 3 тыс. рублей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Полиция задержала безработного, который на улице на юге Москвы, угрожая женщине ножом, отобрал у нее сумку и мобильный телефон. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, накануне в полицию поступила информация о том, что поздно вечером 1 мая совершено разбойное нападение возле дома 20 на Пролетарском проспекте.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу неизвестный, угрожая женщине ножом, открыто похитил у нее сумку, в которой находились 70 рублей, сотовый телефон, а затем скрылся. Материальный ущерб составил 3 тыс. 70 рублей," - сказали в пресс-службе.

Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 27-летний безработный.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар в колонии в Челябинской области ликвидировали
Площадь возгорания составила 20 кв. м, эвакуировали более 100 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС