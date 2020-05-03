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Охранник угнал автомобиль, принадлежащий монастырю в центре Москвы

Речь идет об автомобиле Nissan Pathfinder, который стоит около 2,5 млн рублей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Охранник расположенного в центре Москвы Богородице-Рождественского монастыря похитил автомобиль стоимостью почти 2,5 млн рублей, который принадлежит этому монастырю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратился помощник настоятельницы, который сообщил, что охранник монастыря забрал автомобиль Nissan Pathfinder, который стоит около 2,5 млн рублей и был куплен для нужд монастыря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские ведут розыск подозреваемого, в последний раз машина была зафиксирована на Ленинградском шоссе.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). В случае доказательства вины по этой статье угонщику может грозить до 10 лет лишения свободы.

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