Охранник угнал автомобиль, принадлежащий монастырю в центре Москвы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Охранник расположенного в центре Москвы Богородице-Рождественского монастыря похитил автомобиль стоимостью почти 2,5 млн рублей, который принадлежит этому монастырю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратился помощник настоятельницы, который сообщил, что охранник монастыря забрал автомобиль Nissan Pathfinder, который стоит около 2,5 млн рублей и был куплен для нужд монастыря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские ведут розыск подозреваемого, в последний раз машина была зафиксирована на Ленинградском шоссе.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). В случае доказательства вины по этой статье угонщику может грозить до 10 лет лишения свободы.