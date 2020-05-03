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Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения напал на медицинских работников, когда они оказывали помощь пациентке на дому. Злоумышленник задержан, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"3 мая 2020 года в полицию Центрального района поступило сообщение от медицинского работника о скандале с больным в квартире дома по улице Шпалерной. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, где задержали мужчину 1977 года рождения, который в 22:38 2 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия в отношении бригады медицинских работников, при исполнении ими своих должностных обязанностей, во время оказания медицинской помощи женщине 1946 года рождения", - говорится в сообщении.

Злоумышленника госпитализировали с порезом руки, который он получил из-за удара по стеклу межкомнатной двери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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