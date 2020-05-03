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Источник: житель Подмосковья напал на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки

Инцидент произошел в подмосковных Озерах

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Житель подмосковных Озер напал с ножом на двух полицейских из-за сделанного замечания по выгулу собаки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов сделали замечание жителю подмосковных Озер в связи с "неправильным выгулом собаки во время введенной самоизоляции". Это вызвало агрессию у мужчины, и он "напал на них с ножом, нанеся телесные повреждения", сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что инцидент произошел 1 мая. "В полицию поступила телефонограмма о том, что в медицинское учреждение с телесными повреждениями поступили два сотрудника полиции. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка", - сказал собеседник.

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