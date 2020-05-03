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Прокуратура обжаловала решение о компенсации бывшему новосибирскому губернатору Юрченко

Ранее Октябрьский районный суд обязал Минфин выплатить Юрченко 300 тыс. рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование

НОВОСИБИРСК, 3 мая. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области обжаловала решение Октябрьского районного суда Новосибирска о выплате 300 тыс. рублей бывшему губернатору региона Василию Юрченко за незаконное уголовное преследование, сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

"Прокуратура области обратилась в суд с апелляционной жалобой в связи с несогласием с размером компенсации морального вреда", - сообщил собеседник агентства.

Октябрьский районный суд 17 марта обязал Минфин РФ выплатить Юрченко 300 тыс. рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год, а до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора. В марте 2014 года Юрченко лишился поста "в связи с утратой доверия", в мае того же года следователи СК РФ возбудили в отношении него уголовное дело о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а в августе - о превышении полномочий. В октябре 2017 года суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска, приговорив его к трем годам лишения свободы условно.

Еще одно заявление экс-губернатор подал в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Изначально Юрченко заявлял сумму компенсации морального вреда в размере 3,3 млн рублей, он также просит о возмещении расходов в размере 4,2 млн рублей, которые он понес, оплачивая услуги адвокатов.

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