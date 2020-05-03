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Пандемия коронавируса нового типа

В Приморье задержали вора в федеральном розыске, нарушившего режим самоизоляции

Задержанному грозит штраф за нарушение режима самоизоляции, а также срок до пяти лет лишения свободы за ранее совершенные преступления

ТАСС, 3 мая. Полицейские города Находка в Приморском крае задержали нарушителя режима самоизоляции, который оказался вором, находящимся в федеральном розыске, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе правительства края.

"Мужчину остановили полицейские Находки для профилактической беседы в одном из городских скверов. Он не смог объяснить причину нахождения на улице, повел себя вызывающе. В ходе установки личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение серии краж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанному грозит штраф за нарушение режима самоизоляции, а также срок до пяти лет лишения свободы за ранее совершенные преступления. Суд заключил мужчину под стражу на 15 суток.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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