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В Крыму задержали украинца, который незаконно пересек границу пешком

Мужчина пояснил, что направлялся в Крым "в поисках лучших условий для жизни"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Пограничники задержали в Крыму украинца, направлявшегося в Россию, по его словам, "в поисках лучших условий для жизни", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

"Иностранец был задержан пограничниками при следовании в пешем порядке с территории Украины. Документов при себе не имел. В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым "в поисках лучших условий для жизни". К линии разграничения двух государств следовал попутным транспортом, преодолев за неделю около 800 километров. Украинский пункт пропуска "Каланчак" беспрепятственно обошел в темное время суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жителя Черновицкой области Украины 1978 года рождения уже заключили под стражу. "В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)", - сообщается в пресс-релизе.

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РоссияКрым
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