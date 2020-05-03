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В Новокузнецке нашли пропавших школьниц

Они ушли из детского дома 30 апреля

КЕМЕРОВО, 3 мая. /ТАСС/. Две 12-летние девочки, пропавшие без вести в Новокузнецке Кемеровской области 30 апреля, обнаружены в Новокузнецком районе, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня в ходе поисковых мероприятий школьницы были найдены в Новокузнецком районе. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Утром в воскресенье сообщалось, что две 12-летние девочки пропали без вести в Новокузнецке, покинув социальное учреждение 30 апреля. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области по данному факту возбудило уголовное дело.

Теги
РоссияКемеровская область
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