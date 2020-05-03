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В Калининграде зафиксировали ложное сообщение о минировании здания облправительства

Утром 3 мая от неизвестных поступил звонок с угрозой о минировании здания, в результате проверки опасных предметов там не обнаружили

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании здания областного правительства в Калининграде, угроза оказалась ложной, сообщил журналистам в воскресенье руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

"Закончилась проверка в связи с утренними звонками и угрозами в отношение здания правительства. Никаких опасных предметов в здании правительства [области] найдено не было", - сказал Лысков.

Сообщение с угрозами поступило в первой половине дня. Большого количества людей в здании не находилось, уточнил Лысков ТАСС, добавив, что сейчас выясняется от кого поступил звонок.

Теги
РоссияКалининградская область
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