В Калининграде зафиксировали ложное сообщение о минировании здания облправительства

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании здания областного правительства в Калининграде, угроза оказалась ложной, сообщил журналистам в воскресенье руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

"Закончилась проверка в связи с утренними звонками и угрозами в отношение здания правительства. Никаких опасных предметов в здании правительства [области] найдено не было", - сказал Лысков.

Сообщение с угрозами поступило в первой половине дня. Большого количества людей в здании не находилось, уточнил Лысков ТАСС, добавив, что сейчас выясняется от кого поступил звонок.