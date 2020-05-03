Два школьника и мужчина избили жителя Арзамаса

ТАСС, 3 мая. В городе Арзамасе Нижегородской области возбудили уголовное дело после того, как два подростка и мужчина избили местного жителя. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье следственным управлением СК РФ по региону.

"Следователем следственного отдела по городу Арзамасу следственного управления СК России по Нижегородской области по результатам доследственной проверки по факту избиения мужчины возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц"). По версии следствия, 30 апреля 2020 года в дневное время около дома на улице Мира города Арзамаса трое злоумышленников, двое из которых несовершеннолетние, жестоко избили 32-летнего гражданина", - отмечается в сообщении.

Полиция задержала подозреваемых в избиении 25-летнего мужчину и 16-летнего подростока. Еще одного 16-летнего школьника объявили в розыск. В ближайшее время двум подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По предварительной информации, 25-летний подозреваемый поссорился с мужчиной по малозначительному поводу, после чего того начали избивать.

Потерпевшего доставили в городскую больницу, где ему оказали помощь.