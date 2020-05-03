СК возбудил дело после смерти отравившейся угарным газом жительницы Саратовской области

САРАТОВ, 3 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после смерти в городе Марксе Саратовской области женщины, которая погибла в своей квартире от отравления угарным газом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье следственным управлением СК РФ по региону.

Женщина погибла в ночь на 1 мая, еще пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

"Марксовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Саратовской области по результатам доследственной проверки в связи со смертью 50-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 1 мая в квартире одного из домов на Фабричной улице обнаружили тело 50-летней хозяйки жилья. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной ее гибели стало отравление угарным газом. Установлено, что в ночь на 1 мая в результате использования газового водонагревателя в квартире произошло скопление угарного газа в концентрации, опасной для жизни и здоровья.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Затребована документация на газовый водонагреватель, установленный в квартире погибшей. Следователи проверяют соблюдение норм и правил при установке и эксплуатации газового оборудования, а также качество работы вентиляционной системы.