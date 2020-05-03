{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после смерти отравившейся угарным газом жительницы Саратовской области

В результате инцидента пострадали еще пять человек

САРАТОВ, 3 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после смерти в городе Марксе Саратовской области женщины, которая погибла в своей квартире от отравления угарным газом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье следственным управлением СК РФ по региону.

Женщина погибла в ночь на 1 мая, еще пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

"Марксовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Саратовской области по результатам доследственной проверки в связи со смертью 50-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 1 мая в квартире одного из домов на Фабричной улице обнаружили тело 50-летней хозяйки жилья. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной ее гибели стало отравление угарным газом. Установлено, что в ночь на 1 мая в результате использования газового водонагревателя в квартире произошло скопление угарного газа в концентрации, опасной для жизни и здоровья.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Затребована документация на газовый водонагреватель, установленный в квартире погибшей. Следователи проверяют соблюдение норм и правил при установке и эксплуатации газового оборудования, а также качество работы вентиляционной системы.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
На северо-востоке Москвы мужчина выстрелил в оппонента во время ссоры
Инцидент произошел на улице Вешних Вод, мужчина произвел выстрел из газового оружия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС