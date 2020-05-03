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В Набережных Челнах локализовали пожар на открытой площадке с прессованной бумагой

Площадь возгорания составила 300 кв. м

КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Возгорание прессованной бумаги на открытой площадке в городе Набережные Челны в Татарстане локализовали на площади 300 кв. м. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 19:11 мск [объявлена] локализация пожара на площади 300 кв. м", - отметили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на открытой площадке в Арматурном проезде в Набережных Челнах поступило 3 мая в 17:31 мск. Горела прессованная бумага на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС, угрозы перехода огня на строения нет. Причина пожара устанавливается.

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