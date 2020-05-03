В Подмосковье задержали водителя, протащившего полицейского на двери автомобиля

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудник подмосковной полиции пострадал во время проверки документов у водителя автомобиля, который протащил его на двери машины. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, в настоящее время подозреваемый задержан.

"В деревне Корытцево Московской области пострадал сотрудник полиции, который подошел к одному из автомобилей с целью проверки документов. Во время этого автомобиль резко тронулся с места и зацепил полицейского", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудник полиции получил травмы. "В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в следственные органы для выяснения обстоятельств", - сказал собеседник.