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В Подмосковье произошло восемь природных пожаров на 28 га

Возгорания зафиксировали в Ногинском, Люберецком, Шатурском и Пушкинском районах, все они ликвидированы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Восемь природных пожаров зафиксировали в воскресенье в четырех районах Подмосковья, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На территории Ногинского, Люберецкого, Шатурского и Пушкинского районов Московской области зафиксировано восемь природных пожаров на площади более 28 га", - сказал собеседник агентства.

К вечеру все пожары были ликвидированы, отметил собеседник агентства. По его данным, пострадавших нет.

С 30 марта в Московской области введен особый противопожарный режим. В это время запрещено гулять в лесу, разводить открытый огонь, в том числе ставить мангалы вне специальных мест, сжигать сухостой. В этот период усиливается патрулирование природных территорий. За нарушение режима для граждан предусмотрены штрафы до 4 тыс. рублей.

Теги
Россия
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