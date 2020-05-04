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В Забайкалье из-за неисправного трактора произошел пожар на площади 300 га

Возгорание удалось потушить спустя два дня

ТАСС, 4 мая. Неисправный трактор жителя Забайкалья стал причиной лесного пожара площадью 300 га в нескольких километрах от города Шилка, который удалось потушить лишь спустя два дня, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

"Днем 1 мая в нескольких километрах от города Шилка был зарегистрирован лесной пожар. С целью установления возможных лиц, по вине которых произошло возгорание, полицейские провели комплекс следственно-оперативных мероприятий и установили очевидцев, которые накануне пожара видели, как в лесной массив заезжал трактор с телегой. Установлено, что днем накануне пожара мужчина ездил в лес для сбора валежника на корм крупному рогатому скоту. Гражданин признался, что заметил позади себя начавшийся пожар и предположил, что его транспортное средство стало причиной возгорания, поскольку на выхлопной трубе отсутствовал искрогаситель", - говорится в сообщении.

Владелец трактора, 33-летний житель Шилки, вернувшись домой в тот день, установил на трактор недостающую деталь. Ликвидировать лесной пожар, который распространился на площади в 300 га удалось спустя два дня. Специалисты устанавливают сумму ущерба, после этого будет решен вопрос о привлечении гражданина к ответственности. Всего с начала пожароопасного периода полицейские установили 30 человек, по вине которых произошли степные и лесные пожары.

С 16 апреля в лесах Забайкалья веден режим ЧС. В таких условиях пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ ограничено, нарушителям грозят крупные штрафы.

Город Шилка находится в долине одноименной реки, его население составляет около 12,8 тыс. человек.

27 апреля губернатор Забайкалья Александр Осипов доложил президенту России Владимиру Путину о сложной ситуации с пожарами и попросил усилить группировку еще 100 пожарными парашютистами. С 30 апреля по 2 мая в регионе прогнозировалось ухудшение погодных условий, сильный ветер. Утром 1 мая самолет Ил-76 МЧС России доставил в регион 100 пожарных десантников федерального резерва Рослесхоза из Республики Марий Эл, еще 34 прибыли из Иркутской области.

Теги
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