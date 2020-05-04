В МАК заявили, что не все исследования по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево завершены

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Некоторые исследования по катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево пока не завершены, поэтому окончательный отчет будет опубликован позже, а не спустя год после трагедии. Об этом сообщает в понедельник Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

"В настоящее время не закончены следующие назначенные комиссией исследования: блоков противопожарной защиты, физики возникновения и распространения пожара после приземления воздушного судна, оценка последовательности разрушения конструкции самолета, в первую очередь шасси и крыла в месте расположения топливных баков, а также определение фактических характеристик предохранительных штифтов мест крепления стоек шасси и их соответствия заложенным при проектировании требованиям", - говорится в сообщении.

В связи с этим МАК не может опубликовать окончательный отчет расследования катастрофы самолета, произошедшей 5 мая 2019 года. В комитете пояснили, что на сроки окончания работ влияют ограничительные меры, связанные с пандемией, введенные во всех остальных государствах и организациях, принимающих участие в расследовании.

В сообщении указано, что комиссия по расследованию и МАК продолжают работу в непрерывном режиме и прилагают все возможные усилия для скорейшего завершения работ с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений. "Для принятия корректирующих мероприятий все выявляемые в ходе расследования опасные факторы оперативно доводятся до заинтересованных организаций, в том числе Росавиации, выдавшей сертификат типа на самолет RRJ-95", - подчеркнули в МАК.

В результате жесткой посадки SSJ-100 в мае 2019 года погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета. Следственный комитет РФ в связи с катастрофой предъявил обвинение пилоту лайнера Денису Евдокимову. Его дело уже поступило в суд. Он свою вину не признает.