{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП с SSJ-100

В МАК заявили, что не все исследования по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево завершены

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, в результате этого погиб 41 человек

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Некоторые исследования по катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево пока не завершены, поэтому окончательный отчет будет опубликован позже, а не спустя год после трагедии. Об этом сообщает в понедельник Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

На эту тему
Предварительный отчет МАК о катастрофе SSJ-100. Главное

"В настоящее время не закончены следующие назначенные комиссией исследования: блоков противопожарной защиты, физики возникновения и распространения пожара после приземления воздушного судна, оценка последовательности разрушения конструкции самолета, в первую очередь шасси и крыла в месте расположения топливных баков, а также определение фактических характеристик предохранительных штифтов мест крепления стоек шасси и их соответствия заложенным при проектировании требованиям", - говорится в сообщении.

В связи с этим МАК не может опубликовать окончательный отчет расследования катастрофы самолета, произошедшей 5 мая 2019 года. В комитете пояснили, что на сроки окончания работ влияют ограничительные меры, связанные с пандемией, введенные во всех остальных государствах и организациях, принимающих участие в расследовании.

В сообщении указано, что комиссия по расследованию и МАК продолжают работу в непрерывном режиме и прилагают все возможные усилия для скорейшего завершения работ с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений. "Для принятия корректирующих мероприятий все выявляемые в ходе расследования опасные факторы оперативно доводятся до заинтересованных организаций, в том числе Росавиации, выдавшей сертификат типа на самолет RRJ-95", - подчеркнули в МАК.

В результате жесткой посадки SSJ-100 в мае 2019 года погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета. Следственный комитет РФ в связи с катастрофой предъявил обвинение пилоту лайнера Денису Евдокимову. Его дело уже поступило в суд. Он свою вину не признает.

Теги
Расследование ЧП с SSJ-100
Реклама на ТАСС
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Рязани
Еще троих госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС