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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Рязани

Еще троих госпитализировали

ТАСС, 4 мая. Два человека погибли в результате пожара, который произошел в пятиэтажном жилом доме в Рязани, трое пострадавших госпитализированы. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил в понедельник губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По данным главного управления МЧС по региону, пожар в жилом пятиэтажном доме произошел в ночь с 3 на 4 мая. Огонь повредил квартиру на цокольном этаже.

"К несчастью, два человека погибли. В ходе тушения эвакуировали 15 жильцов дома. Трех женщин оперативно госпитализировали: с диагнозом резаная рана правой кисти - в травмцентр, с инфарктом - в кардиодиспансер и жительницу с гипертонический кризом госпитализировали в ГКБ №5. Состояние пострадавших стабильное и находится под контролем наших врачей", - написал Любимов.

По словам губернатора, еще девять человек получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались. "Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливаются, по результатам будут приняты соответствующие решения", - добавил глава региона.

Информация о пожаре в жилом пятиэтажном доме на улице Гагарина в Рязани поступила спасателям в 23:58 мск 3 мая, в 00:57 мск 4 мая пожар был полностью ликвидирован. Пострадала квартира на цокольном этаже. Возгорание произошло в кирпичном, четырехподъездном доме.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская область
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