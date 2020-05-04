В Кировской области ищут мужчину и ребенка с перевернувшейся на реке лодки

КИРОВ, 4 мая. /ТАСС/. Поиски мужчины и ребенка ведутся в Кировской области, где накануне на реке Чепца в Фаленском районе опрокинулась лодка. В ней были четыре человека, двое из них погибли. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.

"Нашли [без признаков жизни] женщину и одного ребенка, ищут мужчину и второго ребенка. Поисковые мероприятия на данный момент ведутся", - сказала собеседница агентства.

По данным ГУ МЧС России по Кировской области, инцидент произошел 3 мая в 5 км от поселка городского типа Фаленки.

По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Река Чепца начинается в Пермском крае и протекает по территории Удмуртии и Кировской области, где впадает в реку Вятка в черте города Кирово-Чепецк. Длина реки - 501 км, ширина русла - до 30-40 м. Водоем популярен у любителей сплавов и рыбалки.