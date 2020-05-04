Летящий из Москвы в Екатеринбург самолет подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет, летящий из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Борт, следующий рейсом Москва - Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. Экипаж не стал менять маршрут, посадка запланирована в Екатеринбурге в течение часа", - рассказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.