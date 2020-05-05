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В Татарстане при пожаре в садовом доме погибли два человека

Площадь возгорания составила 14 кв. м

ТАСС, 5 мая. Садовый дом загорелся на территории СНТ "Волжанка" в поселке Васильево в Зеленодольском микрорайоне в Татарстане, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 13:10. "По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение садового одноэтажного дощатого дома на площади 14 кв. м. Пожар был ликвидирован в 13:50. В ходе разбора сгоревших конструкций садового дома обнаружены тела двух погибших", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что причина пожара устанавливается.

К ликвидации последствий пожара привлекались 21 человек и пять единиц техники.

Теги
РоссияТатарстан
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