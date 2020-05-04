"Заминированный" самолет Москва - Екатеринбург благополучно приземлился

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва - Екатеринбург и подавший сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту, сел в аэропорту назначения. Специалисты не нашли в самолете взрывного устройства, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Рейс Москва - Екатеринбург приземлился, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации, размещенной на сайте аэропорта Кольцово, этот самолет "прибыл в аэропорт в 19:29 по местному времени (17:29 мск)".

Ранее ТАСС сообщал о "минировании" еще одного самолета, летевшего рейсом Москва - Санкт-Петербург. Он приземлился в Пулково, в нем также не обнаружено взрывных устройств.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.