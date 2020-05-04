Самолет ВС Казахстана совершил аварийную посадку в Алма-Атинской области

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Самолет Министерства обороны Казахстана совершил в понедельник аварийную посадку в Алма-Атинской области республики. Об этом сообщило агентство Казинформ.

По словам Галымурата Жукела, руководителя пресс-службы главы региона, у самолета при посадке на аэродроме Жетыгена не выдвинулась стойка переднего шасси. "Как нам известно, самолет сел на брюхо", - сказал он, уточнив, что помощь медиков и спасателей не понадобилась.

По данным Жукела, до приземления взлетно-посадочная полоса была обработана пеной. "Сейчас идет эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна", - отметил он.

Другие подробности инцидента не приводятся.