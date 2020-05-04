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Адвокат: власть пытается оправдать ложь о событиях "майдана" через дело Януковича в суде

Ранее суд заочно арестовал Януковича на два месяца по делу об узурпации власти

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в деле о внесении изменений в Конституцию Украины в 2010 году основано на сфабрикованных прокуратурой материалах и является незаконным. Об этом в понедельник заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, представляющий интересы четвертого президента Украины в суде.

Ранее в понедельник суд заочно арестовал Януковича на два месяца по делу об узурпации власти. Защита уже заявила, что обжалует данное решение.

"Внесение изменений в Конституцию Украины в 2010 году осуществлялось Конституционным судом согласно законной процедуре и без вмешательства в процесс Виктора Януковича. Сотрудники офиса генпрокурора Андрей Нескородяный и Александр Супрун в рамках уголовного дела от 07.11.2017 года, пребывающие в преступном сговоре и под контролем представителей предыдущей власти, используют в качестве доказательств сфальсифицированные материалы, которые и пытаются легализовать в суде", - цитирует Сердюка пресс-служба адвокатского объединения "AVER LEX" .

Янукович является подозреваемым в деле об узурпации власти на Украине. В 2010 году решением Конституционного суда была введена в действие Конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту Януковичу широкие полномочий и фактически Украина стала президентско-парламентской республикой.

По словам Сердюка, в 2010 году лица, ставшие впоследствии представителями оппозиции в период событий на "майдане" в 2014 году, активно поддерживали отмену поправок в конституции 2004 года, принятую Конституционным судом Украины. В частности, отметил адвокат, поддержал конституцию в редакции 1996 года и Петр Порошенко (тогда депутат Верховной рады - прим. ТАСС).

Сердюк отметил, что цель действий по фальсификации и переписыванию истории Украины - "фиксация ложной версии событий на "майдане" в 2014 году и освобождение от ответственности как исполнителей, так и причастных к событиям иностранных политиков".

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраина
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