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Украинские силовики обстреляли Донецк, ранены трое детей

Дети в момент обстрела находились дома

ДОНЕЦК, 4 мая. /ТАСС/. Трое детей получили ранения во время обстрела украинскими силовиками западной части Донецка. Об этом в понедельник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 17:35 Вооруженные силы Украины целенаправленно открыли огонь по жилым кварталам населенного пункта Александровка. В течение 15 минут по домам мирных жителей было произведено 30 выстрелов из БМП-2. В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних детей", - цитирует сообщение представительства ДНР Донецкое агентство новостей.

В сообщении отмечается, что ранены две девочки семи лет и девочка 10 лет, которые в момент обстрела находились дома.

Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинские силовики регулярно нарушают условия режима тишины.

Теги
Украина
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