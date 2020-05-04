В Мордовии при взрыве насоса на заводе пострадали трое рабочих

ТАСС, 4 мая. Три человека пострадали в ходе взрыва компрессорного насоса на заводе "Рузхиммаш" в Мордовии. Об этом сообщили ТАСС в ЕДДС Рузаевского района республики.

"Произошел взрыв при ремонте компрессорного насоса, из строя вышел клапан. Пострадали три человека, они госпитализированы в Саранск", - отметила собеседница агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате ЧП не произошло дальнейшего возгорания. "Силы МЧС прибыли на место, их помощь не потребовалась", - отметили в пресс-службе.

Рузаевский завод химического машиностроения входит в состав компании RM Rail, одного из ведущих производителей грузового состава. Линейка продукции "Рузхиммаша" включает 80 моделей вагонов, также предприятие производит оборудование для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической отраслей, отмечается на сайте компании.