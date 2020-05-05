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В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

Площадь возгорания составила 1100 кв. м, пострадавших в результате ЧП нет

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пожар произошнл на территории фабрики нетканых материалов в городе Коммунар в Гатчинском районе Ленинградской области. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России, возгорание уже потушили.

В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м.

В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара. "Благодаря слаженной работе пожарных распространение огня удалось предотвратить, и пожар был локализован на площади 1100 кв. м. В данный момент пожар ликвидирован", - добавили в министерстве.

Информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечены 20 человек и пять единиц техники.

Теги
РоссияЛенинградская область
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