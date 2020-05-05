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В Теннесси более 100 тыс. потребителей остались без электроэнергии из-за бурь

На восстановление снабжения может уйти до двух недель

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Сильные бури оставили без электроэнергии более 100 тыс. потребителей в штате Теннесси, на восстановление снабжения может уйти до двух недель. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте местной энергетической компании Nashville Electric.

По ее данным, бури, обрушившиеся в воскресенье на центральную часть Теннесси, "вызвали самое масштабное в истории" компании нарушение энергоснабжения. "Порывы ветра, достигавшие скорости 26,8-35,7 м/с, валили деревья и опоры линий электропередачи, нарушив подачу электричества 130 тыс. из более 400 тыс. потребителей", - информировала компания.

Она просит своих клиентов учитывать то, что распространение заболевания, вызываемого коронавирусом, мешает выделить достаточное количество работников для восстановления поврежденных ЛЭП. "Восстановительные работы зависят от индивидуальных обстоятельств. В некоторых случаях нарушение подачи электроэнергии может длиться одну или две недели", - предупредила Nashville Electric.

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