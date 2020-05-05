Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Шесть человек стали жертвами пожара во вторник в частном доме в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар произошел около 04:00 в деревне Дурниха. Дом загорелся по всей площади. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар уже ликвидирован. Его общая площадь составила около 100 кв. м. Причины пожара сейчас выясняются. "Среди версий рассматривается короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем", - сообщили в экстренных службах.

В МЧС подтвердили гибель шести человек и отметили, что в ходе тушения удалось избежать распространения огня на соседний дачный дом.

В новость были внесены изменения (8:11 мск) - добавлена информация МЧС.