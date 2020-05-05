Прокуратура проводит проверку после гибели шести человек при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Прокуратура Московской области проводит проверку по факту гибели шести человек в результате пожара в Раменском районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим сегодня утром в частном доме в деревне Дурниха", - сказали в прокуратуре.

На место происшествия выезжали заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и Раменский городской прокурор Андрей Данилов.

Пожар произошел во вторник около 04:00, к моменту прибытия пожарных двухэтажный дом горел по всей площади. При разборе завалов были обнаружены тела шести погибших. На данный момент возгорание ликвидировано. Его общая площадь составила около 100 кв. метров.

Причины пожара сейчас выясняются. "Среди версий рассматривается короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем", - сообщили ТАСС в экстренных службах.