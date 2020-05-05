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Расследование ЧП с SSJ-100

Пилот разбившегося год назад SSJ-100 выдвинул свою версию катастрофы

Денис Евдокимов считает причиной случившегося недоработки лайнера
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Несоответствие нормам летной годности стало причиной жесткой посадки SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019, в результате которой погиб 41 человек, считает пилот самолета Денис Евдокимов, обвиняемый в гибели пассажиров. Об этом он сообщил во вторник в интервью изданию Lenta.ru.

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"Несоответствие нормам летной годности. Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит - безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму", - ответил пилот на вопрос о причинах катастрофы.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что некоторые исследования по катастрофе самолета в аэропорту Шереметьево пока не завершены, в связи с этим окончательный отчет будет опубликован позже, а не спустя год после трагедии.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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