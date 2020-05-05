Нарушитель самоизоляции перед нападением на полицейского в Москве ранил ножом знакомого

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Нарушитель самоизоляции, подозреваемый в нападении на полицейского в Москве, ранее в ходе конфликта ранил ножом своего знакомого. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

30 апреля полицейский патрулировал район для предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковская он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов. Однако последний стал вести себя агрессивно, нецензурно выражался и ударил рукой по лицу полицейского. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В отношении мужчины также составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). В интернете появилось видео, на котором мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт. После этого он напал на сотрудника, сорвав с него фуражку.

Как отметила Иванова, суд отказался арестовать ранее судимого подозреваемого по делу о нападении на сотрудника полиции, но следствие продолжило изучать его личность и установило дополнительный эпизод преступления. "Следствием установлено, что перед нападением на сотрудника полиции днем 30 апреля в квартире жилого дома по улице Вешняковская мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с ранее знакомым нанес ему несколько колото-резаных ранений", - сказала представитель ГСУ.

Потерпевший оказал сопротивление, смог убежать и вызвать скорую помощь. Он госпитализирован. По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "В соответствии со ст. 91 УПК РФ мужчина задержан, в скором времени следствие повторно обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Юлия Иванова.