Раскольники пытались захватить храм канонической УПЦ на западе Украины и избили верующих

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) совершили попытку захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области, в ходе которой избили верующих и повредили имущество церкви. Об этом сообщил во вторник Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Поздно вечером 4 мая 2020 около 40 представителей ПЦУ в селе Задубровка Черновицкой области пытались захватить храм в честь Архистратига Божия Михаила: сломали ворота, срезали замки, жестоко избили верующих УПЦ. Перед штурмом отключили свет, интернет, камеры в храме", - говорится в сообщении. В пресс-службе УПЦ отметили, что храм удалось отстоять благодаря сопротивлению верующих. "Мужчин, которые защищали двери храма, не сразу, но все же стянули во двор. Нападавшие били их нещадно, до потери сознания, дубинками, кулаками, ногами. Одному из прихожан даже порезали голову ножом", - цитирует одного из свидетелей пресс-служба УПЦ.

На место происшествие также прибыли сотрудники полиции, но зачинщики штурма задержаны не были. В настоящее время полиция взяла храм под круглосуточную охрану.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана так называемая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе.

Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в конце декабря 2019 года заявил, что уже возбуждено более 250 уголовных дел по факту таких инцидентов.