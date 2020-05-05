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Источник: борт Москва - Уфа подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

Посадка самолета планируется через полчаса в аэропорту назначения

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет, летящий из Москвы в Уфу, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет, вылетевший около часа назад из Москвы в Уфу, подал сигнал тревоги. По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту", - сказал собеседник агентства. Посадка самолета планируется через 35 минут в аэропорту назначения.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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Россия
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