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В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирован первый в этом году лесной пожар

Возможная причина - неосторожное обращение с огнем

ТАСС, 5 мая. Первый в 2020 году природный пожар зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Очаг площадью 0,3 га был зафиксирован в 50 километрах от поселка Кышик, в котором проживают около 800 человек. Об этом говорится во вторник в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"В Югре зарегистрирован первый в этом году природный пожар. Пожар локализован на площади 0,3 гектара. Возгорание было обнаружено в 08:10 мск в Самаровском лесничестве на расстоянии 50 километров от поселка Кышик", - говорится в сообщении.

В тушении были задействованы семь человек. Угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики нет. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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