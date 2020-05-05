В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирован первый в этом году лесной пожар

ТАСС, 5 мая. Первый в 2020 году природный пожар зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Очаг площадью 0,3 га был зафиксирован в 50 километрах от поселка Кышик, в котором проживают около 800 человек. Об этом говорится во вторник в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"В Югре зарегистрирован первый в этом году природный пожар. Пожар локализован на площади 0,3 гектара. Возгорание было обнаружено в 08:10 мск в Самаровском лесничестве на расстоянии 50 километров от поселка Кышик", - говорится в сообщении.

В тушении были задействованы семь человек. Угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики нет. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.