Подавший сигнал тревоги самолет Москва - Уфа благополучно сел в аэропорту назначения

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Уфу, благополучно приземлился в аэропорту назначения после сигнала тревоги из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Подавший сигнал тревоги самолет Москва - Уфа успешно сел. Маршрут движения он не менял", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник спустя около часа после вылета самолет рейсом из Москвы в Уфу подал сигнал тревоги. По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту.

В пресс-службе международного аэропорта Уфа, куда прибыл самолет, ТАСС сообщили, что осмотр не выявил опасных предметов на его борту. "После высадки пассажиров произведен детальный досмотр воздушного судна силами службы авиационной безопасности аэропорта Уфы и линейного отдела полиции с использованием мобильных досмотровых установок и служебных кинологических собак. По результатам досмотра опасных предметов не обнаружено", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что самолет произвел посадку в 19:33 местного времени (17:33 мск). На борту находились 63 пассажира, 5 членов экипажа. "Меры авиационной безопасности проведены в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

В понедельник неизвестные также "минировали" самолеты. Поступила информация о взрывных устройствах на борту самолетов Москва - Санкт-Петербург и Москва - Екатеринбург. Оба борта благополучно приземлились, взрывоопасные предметы обнаружены не были.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

В новость были внесены изменения (19:46 мск) - добавлены подробности по тексту.