СК завершил расследование дела экс-лидера экстремистского "Меджлиса" Джемилева

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего лидера запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" и депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева. Об этом журналистам сообщил его российский адвокат Николай Полозов.

"Следственный комитет России завершил производство предварительного расследования по делу против Мустафы Джемилева. Сегодня защите было представлено постановление о привлечении Мустафы Джемилева в качестве обвиняемого в окончательной редакции", - сказал адвокат. По словам Полозова, объем предъявленного обвинения его подзащитному не изменился. Джемилева обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору); ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия); ч. 1 ст. 222 УК РФ в редакции федерального закона от 28.12.2010 № 398-ФЗ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

"По данному обвинению защита указала, что Мустафа Джемилев не признает законность и обоснованность обвинения ни по одному из пунктов. Также следствием было представлено защите извещение о выделении уголовного дела в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 322 УК РФ. После представления постановления о привлечении в качестве обвиняемого, следователем было объявлено об окончании предварительного расследования", - отметил Полозов. Он пояснил, что защита приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела, общий объем которого составляет 11 томов, и помимо письменных материалов содержит в себе фото- , видео- и аудиоматериалы.

По данным следствия, 2 мая 2014 года Джемилев прибыл из Киева в аэропорт Шереметьево, где пограничники отказали ему во въезде в страну, и он отправился обратно на Украину. Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска "Армянск" (Турецкий вал). Дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений.

Также бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм. Джемилев хранил в сейфе в своем доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС того же калибра. В СК отметили, что сын Джемилева узнал, где находится ключ от сейфа, забрал из него карабин в мае 2013 года и убил человека.