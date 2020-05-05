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Открытое горение частных домов в Самарской области ликвидировали

В пяти домах были прописаны 18 человек

ТАСС, 5 мая. Пожарные ликвидировали открытое горение частных домов в поселке Шмидта в Железнодорожном районе Самарской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 17:51 мск [объявлена] ликвидация открытого горения по пожару в Самаре. Причина пожара устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Пестеля, 34 поступила в 15:59 мск. Как уточнили в МЧС, горели пять домов на площади 700 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Всего в сгоревших домах были прописаны 18 человек. Сейчас выясняется, сколько человек проживало в них для того, чтобы решить вопрос по расселению и оказанию помощи.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 122 человека и 41 единица техники, от МЧС - 88 человек и 26 единиц техники, в том числе пожарный поезд, уточнил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Теги
РоссияСамарская область
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