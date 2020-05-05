В Петербурге задержали нарушителей, которые пожарили шашлыки на Сенной площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга установила молодых людей, которые разожгли мангал в центре города на Сенной площади и привлелекла их к ответственности за мелкое хулиганство, нарушение пожарной безопасности и режима самоизоляции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Вечером 3 мая в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как компания молодых людей в центре Петербурга установила мангал и жарит шашлыки. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что инцидент произошел 2 мая около 17:30 на Сенной площади. Оперативно были установлены личности двух молодых людей, принимавших участие в событиях. Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия). Сегодня, 5 мая, нарушители доставлены в отдел полиции для привлечения к ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские начали проверку инцидента после размещения в телеграм-канале Life Shot видео, на котором два молодых человека и девушка жарят шашлыки на Сенной площади. По сообщению полиции, нарушителями оказались 28-ми и 27-летние мужчины, зарегистрированные в городе Боровичи Новгородской области.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов, парков, спортивных и детских площадок. Разведение костров в пожароопасный период также грозит штрафом.