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В Волгоградской области погиб дирижер музыкального театра

По информации СК, Вадим Венедиктов умер после падения с высоты, ему было 83 года

ВОЛГОГРАД, 5 мая. /ТАСС/. Погиб дирижер Волгоградского музыкального театра Вадим Венедиктов, следственные органы проводят проверку.

Как сообщили ТАСС во вторник в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области, "по предварительным данным, он скончался в результате падения с высоты, обнаружен возле дома, где он проживал". "По данному факту проводится проверка, направленная на установление обстоятельств случившегося", - сказали в ведомстве.

По данным министерства культуры Волгоградской области, Вадим Венедиктов был главным дирижером Волгоградского музыкального театра, заслуженным деятелем искусств РСФСР. Он работал в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая, Омской филармонии, государственном музыкальном театре в Йошкар-Оле, удостоен почетного звания лауреата Государственной премии Волгоградской области, награжден орденом Почета. Ему было 83 года.

Теги
РоссияВолгоградская область
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