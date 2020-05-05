В Волгоградской области погиб дирижер музыкального театра

ВОЛГОГРАД, 5 мая. /ТАСС/. Погиб дирижер Волгоградского музыкального театра Вадим Венедиктов, следственные органы проводят проверку.

Как сообщили ТАСС во вторник в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области, "по предварительным данным, он скончался в результате падения с высоты, обнаружен возле дома, где он проживал". "По данному факту проводится проверка, направленная на установление обстоятельств случившегося", - сказали в ведомстве.

По данным министерства культуры Волгоградской области, Вадим Венедиктов был главным дирижером Волгоградского музыкального театра, заслуженным деятелем искусств РСФСР. Он работал в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая, Омской филармонии, государственном музыкальном театре в Йошкар-Оле, удостоен почетного звания лауреата Государственной премии Волгоградской области, награжден орденом Почета. Ему было 83 года.