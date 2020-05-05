Жители Москвы нашли змею у себя на кухне

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Хозяева квартиры в Москве вечером во вторник обнаружили на кухне змею. Рептилия уползла из квартиры соседей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Вечером поступила информация о том, что на кухню в квартире жилого дома заползла змея. Хозяева заперли рептилию в комнате до прибытия спасателей", - сказал собеседник агентства.

Змею, которая принадлежала соседям, поймали. По предварительным данным, это южноамериканский маисовый полоз.

Информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. "Змею поймали, она передана в департамент природопользования", - сказали в главке.