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Жители Москвы нашли змею у себя на кухне

По информации МЧС, рептилию поймали и передали в департамент природопользования

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Хозяева квартиры в Москве вечером во вторник обнаружили на кухне змею. Рептилия уползла из квартиры соседей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Вечером поступила информация о том, что на кухню в квартире жилого дома заползла змея. Хозяева заперли рептилию в комнате до прибытия спасателей", - сказал собеседник агентства.

Змею, которая принадлежала соседям, поймали. По предварительным данным, это южноамериканский маисовый полоз.

Информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. "Змею поймали, она передана в департамент природопользования", - сказали в главке.

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Россия
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