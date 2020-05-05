Бывший заместитель главы УСБ СК РФ Александр Ламонов освободился из колонии по УДО

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом ТАСС сообщили в Белевском суде Тульской области, который удовлетворил соответствующее ходатайство осужденного.

"Белевский суд Тульской области удовлетворил ходатайство осужденного Ламонова Александра Николаевича об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде принудительных работ. Представитель ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тульской области поддержала заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения Ламонова", - сказала собеседница агентства. По ее словам, решение не было обжаловано и вступило в силу.

В суде уточнили, что Скопинский районный суд Рязанской области заменил Ламонову ранее назначенное Московским городским судом наказание на принудительные работы.