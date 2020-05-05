{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший заместитель главы УСБ СК РФ Александр Ламонов освободился из колонии по УДО

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом ТАСС сообщили в Белевском суде Тульской области, который удовлетворил соответствующее ходатайство осужденного.

"Белевский суд Тульской области удовлетворил ходатайство осужденного Ламонова Александра Николаевича об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде принудительных работ. Представитель ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тульской области поддержала заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения Ламонова", - сказала собеседница агентства. По ее словам, решение не было обжаловано и вступило в силу.

В суде уточнили, что Скопинский районный суд Рязанской области заменил Ламонову ранее назначенное Московским городским судом наказание на принудительные работы.

Реклама на ТАСС
СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области
По словам его адвоката, сейчас Павел Коньков знакомится с материалами дела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС