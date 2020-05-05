СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области

ТАМБОВ, 5 мая. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС во вторник его адвокат Анна Коткова.

"Следственный комитет уведомил нас об окончании следствия, сейчас мы знакомимся с материалами дела, которое содержит 150 томов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, срок ознакомления установлен до августа, однако при необходимости может быть продлен. "Будем знакомиться [с делом] по мере возможности, с учетом физического состояния Павла Алексеевича, поскольку его здоровье по-прежнему вызывает опасения", - сказала адвокат.

Коньков страдает хроническим диабетом тяжелой формы и болезнью сердца.

Его задержали 31 мая прошлого года в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата в особо крупном размере"). На протяжении восьми месяцев с момента задержания Коньков находился в СИЗО. В марте этого года суд изменил меру пресечения на домашний арест без возможности пользоваться телефоном, интернетом и прогулок по собственному приусадебному участку. В конце апреля Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-губернатору до 30 мая.